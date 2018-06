Even uit huis door brandende auto in de straat

'We moeten het ijspaleis uit'

7:19 Groep de Mos gaat als grootste partij in het nieuwe stadsbestuur door met haar ombudspolitiek. Wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui willen wekelijks de stad in voor een burgerspreekuur, zeggen ze in een interview met deze krant. ,,We moeten het ijspaleis uit!’’