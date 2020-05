Even voorstellen: Dit wordt de nieuwe ‘first lady’ van Den Haag:

In 2016 trad Van Zanen voor het eerst in het openbaar met zijn toen 43-jarige vriendin tijdens de bekerfinale in De Kuip. De twee schelen zo'n elf jaar en leerden elkaar kennen toen ze na de Tourstart in Utrecht ervaringen uitwisselden over de organisatie. Richardson is onder meer directeur van haar bedrijf SR Sportconsult en bestuurslid van Stichting JAM.