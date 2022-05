Evenementen in Scheveningen krijgen duurzame energievoorziening

Het festival Live on the Beach maakte afgelopen weekend voor het eerst gebruik van de permanente energieaansluiting. Deze is minder vervuilend dan de aggregaten en zorgt voor minder stank- en geluidsoverlast. De nieuwe aansluitingen maken deel uit van het locatiebeleid voor evenementen en het actieprogramma voor Scheveningen, wat bedoeld is om de overlast te verminderen.

De evenementenaansluiting maakt gebruik van een Smart Energy Grid, een innovatief energienetwerk dat de lokaal opgewekte energie weer lokaal verdeelt op basis van vraag en aanbod. Op dit netwerk zijn ook de zonnepanelen van de Biesieklette en de tijdelijke bedieningscentrale in de haven aangesloten. Smart Energy Grid heeft een speciaal ontworpen dashboard dat inzicht geeft in het energieverbruik. In het komende jaar zullen andere partijen zich aansluiten aan het lokale netwerk.

Quote Evenemen­ten willen we zo duurzaam mogelijk en met zo min mogelijk overlast Saskia Bruines, wethouder Den Haag

,,Evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid en economie van onze stad’’, aldus wethouder Saskia Bruines. ,,Maar dat willen we natuurlijk wel zo duurzaam mogelijk en met zo min mogelijk overlast. Het aanleggen van vaste stroomvoorziening is onderdeel van het nieuwe locatiebeleid voor Haagse evenementen, waarbij we zoveel mogelijk kijken naar de balans tussen levendigheid en leefbaarheid.’’

Zonnepanelen

In de komende perioden worden de duurzame energieaansluitingen bij de bezienswaardigheden langs de boulevard aangepast en uitgebreid. De energie komt nu van zonnepanelen, maar na de uitbreiding kan de stroom ook van andere lokale en duurzame bronnen komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.