Evenementenbranche tast in het duister: wordt het weer livestream of toch dampende massa?

Zoetermeer: Klein gezelschap of deel online

Het is de vraag of er komend jaar weer een paar duizend man op een plein of in een stadion kunnen, zoals dat bij Zoetermeer Culinair en het Bevrijdingsfestival het geval is.

,,We gaan ervan uit dat het Bevrijdingsfestival niet in de traditionele vorm mogelijk is. Dus bekijken we nu een alternatief podiumprogramma. Dat kan met een klein gezelschap zijn en een gedeelte online.”

Ruud Steggerda is met Netwerk Zoetermeer onder meer verantwoordelijk voor het Bevrijdingsfestival en Culinair Zoetermeer. Deze maand wil hij de knoop doorhakken. Daarna is het aan de gemeente om de plannen te beoordelen. ,,We zijn afhankelijk van de noodverordening en die verandert steeds.”