Evert en Cornelia archiveerden familiefoto's van duizenden Scheveningers: ‘Beste gezichtsherkenner’

Evert de Niet (81) is de beeldbank en het geweten van Scheveningen. De mensen weten zijn voordeur te vinden aan de Van Foreeststraat. Ze bellen aan met oude familiealbums in hun armen. ,,Dan is oma bijvoorbeeld overleden en heeft niemand interesse in haar oude fotoboeken. Maar weggooien wil de familie niet. Dan brengen ze de boeken hier’’, legt De Niet uit, terwijl hij samen met echtgenote Cornelia Vrolijk (82) poseert op de trap van één van z’n twee huizen. ,,Eén huis was niet genoeg voor het archief van Evert. Dus toen de woning hier beneden leegkwam is hij gaan informeren of wij het niet mochten kopen. Dat mocht gelukkig’’, zegt z’n echtgenote.