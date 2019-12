Ex-ADO-speler Kevin Visser: 'Ik heb laten zien dat ik eredivisiewaardig ben'

Celstraf­fen tot negen jaar voor smokkel van 1136 kilo cocaïne van Colombia naar Nieuwkoop

15:49 Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een 24-jarige Hagenaar, twee Delftenaren en een Nieuwkoper (64) celstraffen tot 9 jaar voor het smokkelen van 1136 kilo cocaïne naar Nederland. Het viertal liep tegen de lamp toen het dacht een zeecontainer met 33 sporttassen drugs op te halen in de haven van Antwerpen. Maar de Belgische Douane had de drugs al gespot en verborgen camera’s in de container gehangen.