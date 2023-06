Ex-collega's organiseren stille tocht voor vermoorde Antoneta (36)

Antoneta (36) werd doodgesto­ken in de Albert Heijn: ‘Een altijd vriendelij­ke en hardwerken­de vrouw’

De dinsdagochtend doodgestoken medewerkster van een Albert Heijn in Den Haag is de 36-jarige Roemeense Antoneta Gjokja, die sinds een aantal jaren in de hofstad woonde. Ze laat een echtgenoot na met wie ze een liefdevolle relatie had. Vrienden, familieleden en collega’s zijn in diepe rouw na de schokkende dood van de ‘altijd vriendelijke en hardwerkende’ vrouw.