Ex-gedetineerde vrouwen runnen restaurant Rebelz

Het initiatief komt van Karin Nijman. In het dagelijks leven druk als personeelsmanager, wilde ze in 2014 graag 'iets maatschappelijks' doen. Ze richtte 'Back on trek' op, een stichting die ex-gedetineerde vrouwen begeleidt naar werk. ,,Geen makkie'', zei ze in 2016 toen de eerste vestiging van Rebelz in Rotterdam werd geopend. ,,In de zorg of het onderwijs kunnen ze niet terecht, omdat werkgevers in die sectoren een verklaring van goed gedrag verlangen. Blijft over: de horeca.''