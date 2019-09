Ex-pornoster moet Haagse bibliotheek aan nieuwe leden helpen

Gedurende twee maanden delen de bekende Hagenaars hun favoriete biebboeken met de stad. Voor Willie Wartaal zijn dat De man die werk vond van Herman Brusselmans , Tram 83 van de Afrikaanse schrijver Fiston Mwanza Mujila en Less Than Human van David Livingstone Smith. Bij het startsein van de campagne vertelt Willie Wartaal over zijn passie voor lezen en taal en krijgen bezoekers de gelegenheid met hem op de foto te gaan. Ook Bobbi Eden en Sjaak Bral zijn bij deze gelegenheid aanwezig. Wat hun favoriete boeken zijn, is nog niet bekend. Sjaak Bral neemt eind november het stokje van Willie Wartaal over, waarna Bobbi Eden in februari volgend jaar aan de beurt komt.



Dat een voormalig pornoster wordt gebruikt als uithangbord is volgens de Bibliotheek Den Haag minder gek dan het lijkt. ,,Ze dragen de bibliotheek allemaal een warm hart toe en willen geheel vrijblijvend een bijdrage leveren aan het uitdragen van leesplezier en onze collectie’’, aldus de bibliotheek over hun drie ambassadeurs. ,,Zij dragen de boodschap uit dat lezen iets positiefs met je doet. Het kan mensen verrijken, laten wegdromen of zelfs redden zoals Willie Wartaal het formuleerde. Ongeacht je leeftijd of afkomst.’’