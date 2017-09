Exclusief binnenkijken bij nieuwe Hudson's Bay

Van warenhuis V&D - dat in de jaren voor de sluiting van alle vestigingen, begin 2016, geregeld de stempels ‘stoffig’ en ‘achterhaald’ kreeg, is niets meer terug te vinden in het hypermoderne warenhuis. Dat overigens wél veel gelijkenissen vertoont met Bijenkorf, aan de andere kant van de Grote Marktstraat. Over concurrentie of gelijkenissen wil storemanager Mulder het liever niet hebben. ,,Wij doen ons best te laten zien dat we begrijpen hoe retail werkt”, legt hij uit. ,,Door méér te bieden dan alleen producten. Service en actualiteit, daar draait het om.”



Beide vind je terug op onder meer de derde verdieping - anders dan het verder lichte warenhuis voorzien van een donker plafond en grijze vloerdelen - die is ingericht voor heren. Zij kunnen er behalve voor Happy Socks, chique pakken en schoenen terecht voor een scheerbeurt. ,,Een deel van de etage is ingericht als barbershop”, vertelt Mulder. ,,Heren kunnen zich van top tot teen in de watten leggen.”