Exclusieve modelijn in Gemeentemuseum

Het gaat onder meer om drie T-shirts met de opschriften Pink Not Pussy, Femmes Fatales en Dress Dress/No Code, die exclusief te koop zijn in de museumwinkel van het Gemeentemuseum. Op de website pinknotpussy.club is een nog uitgebreidere collectie te vinden met kledingstukken die online zijn te bestellen.



Roosje Klap heeft ook de catalogus ontworpen die bij de modetentoonstelling van het Gemeentemuseum hoort. De expositie gaat over de toenemende invloed van vrouwelijke ontwerpers in de internationale modeindustrie en omvat klinkende namen als Coco Chanel, Vivienne Westwood, Iris van Herpen en Sheila de Vries.



De shirts, overalls en sweaters zijn 'gender neutraal' en scherp geprijsd. De slogans op de kleding komen terug in de tentoonstelling.



