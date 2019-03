Exitpoll: Forum voor Democratie grote winnaar Provinciale Statenverkiezingen

De partij van Thierry Baudet vergaarde 16,1 procent van de stemmen. Tweede werd de VVD van premier Mark Rutte, die 1,9 procentpunt verloor en op 15,6 procent uitkomt. Uit de exitpoll blijkt dat de PVV de grootste verliezer is. De partij verloor 7,4 procentpunt en komt nu op 6,8 procent.



GroenLinks is de andere winnaar in deze poll. De partij zou van 3 naar 5 zetels gaan, waardoor een plek in de top 3 binnen handbereik komt.



De foutmarge in deze eerste poll is 1 zetel. Exitpolls van andere onderzoeksbureau volgen na 22.00 uur. Daardoor kan de uitslag later deze avond nog anders uitvallen.