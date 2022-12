Exotische kikkers die grote schade kunnen aanrichten ontdekt in de duinen

In het Haagse Westduinpark is de Italiaanse boomkikker aangetroffen, een soort die genetisch enorm verschilt van Hollandse boomkikkersoorten. De exoten kunnen grote schade aanrichten onder soorten die van nature in de duinen thuishoren.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en twee natuurorganisaties hebben in de duinen zeker vier soorten exotische kikkers en padden gevonden. Zij waarschuwen natuurbeheerders om deze verdachte populaties goed in de gaten te houden en zo mogelijk aan te pakken, want exoten kunnen grote schade aanrichten onder soorten die van nature in de duinen thuishoren.

De onderzoekers vingen amfibieën in verschillende duingebieden en deden daar een snel uit te voeren dna-onderzoek op. Zo ontdekten zij in Nationaal Park Hollandse Duinen bij Hoek van Holland een populatie van de Oostelijke boomkikker, die thuishoort in Griekenland. In het Westduinpark bij Den Haag werd de Italiaanse boomkikker aangetroffen. Beide soorten kikkers verschillen genetisch enorm van Hollandse boomkikkersoorten en kunnen die overheersen.

Door mensen uitgezet

Bij Callantsoog vonden de onderzoekers knoflookpadden, die eigenlijk alleen in het zuiden en oosten van Nederland voorkomen. De paddensoort in de duinen komt vermoedelijk uit Oost-Europa. Ook de vroedmeesterpad, gevonden in verschillende gebieden, hoort niet in de duinen voor te komen. Alle gevonden exotische soorten zijn volgens de onderzoekers vrijwel zeker door mensen uitgezet. Vaak gaat het om huisdieren die mensen niet meer willen hebben.

Exoten verdringen meestal inheemse soorten en jagen daar ook op. Daarnaast kunnen de dieren ziekteverwekkers bij zich dragen die hele populaties inheemse soorten wegvagen. Zo zijn al veel salamanders gesneuveld door een schimmel die met een exotische soort is meegelift.

