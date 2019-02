Expat wil school voor speciaal onderwijs

Dat de behoefte er is, blijkt wel uit het rapport Internationaal basis- en voortgezet onderwijs in de regio Leiden - Den Haag - Delft, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag. Voor kinderen binnen het reguliere basisonderwijs en middelbare scholieren op vwo-niveau bieden de internationale scholen in de regio voldoende aanbod. ,,Maar als je kind wat extra zorg nodig heeft, wordt het lastig om de juiste plek te vinden’', stelt Helen Claus, interim-directeur van Lighthouse Special Education, een internationale sbo-school. ,,Ook het aanbod aan voortgezet onderwijs beperkt zich hoofdzakelijk tot vwo. Mogelijkheden voor havo-onderwijs zijn al veel beperkter. Internationaal vmbo-onderwijs bestaat eenvoudigweg niet in Nederland.‘’ Met aanzienlijke gevolgen voor expats, stelt Claus. ,,Sommigen besluiten daardoor gewoon niet naar Nederland af te reizen. Anderen kiezen ervoor zich als gezin op te splitsen. Ik ken een voorbeeld van een gezin, waarvan de vader in Nederland werkt en de kinderen naar Brussel op school gaan, omdat er hier geen adequaat onderwijsaanbod voor handen is. En in andere gevallen blijven kinderen lange tijd verstoken van onderwijs thuis zitten.‘’

Groei

De nieuwe school komt mogelijk bij IVIO (Instituut voor Individuele Ontwikkeling) in Den Haag of in samenwerking met de Haagse School Vereeniging (HSV) in Delft of Westland. Of en wanneer de school wordt gerealiseerd, is vooralsnog niet duidelijk.



Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van internationaal onderwijs groeit hard de laatste jaren, met een percentage van twintig procent. Veel scholen hebben nu al te maken met wachtlijsten en ruimtegebrek. De Britse School in Leidschenveen en de ESH op de Houtrustweg breiden binnenkort uit. Het Rijnlands Lyceum in Wassenaar heeft plannen om komend schooljaar een internationale afdeling te beginnen.



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!