Expats brengen populaire swingdans naar de hofstad

Terwijl in Rotterdam en Amsterdam de ‘lindy hop’ dansscholen en -evenementen als paddenstoelen uit de grond schoten, bleef Den Haag een beetje achter. ,,Den Haag was de lindy hop woestijn van Nederland’’, zegt de Haagse dansleraar Marc Laros (38) die het lindy hoppen ontdekte omdat hij verliefd werd op danslerares Anne Williams (29) uit de Verenigde Staten. Amerika is het land waar de lindy hop in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond. Het verhaal gaat dat destijds een journalist vroeg hoe de nieuwe swingdans genoemd moest worden. Vliegpionier Charles Lindbergh (bijnaam Lucky Lindy) was net over de Atlantische Oceaan gevlogen (hopped) en in die vrolijke sfeer kreeg de swingende jazzdans de naam lindy hop.



Anderhalf jaar geleden stond er een bescheiden oproep op Facebook om te beginnen met een enkel lesje lindy hoppen in Den Haag. Met name expats die de dans al kenden stonden te dringen om zich aan te melden. Inmiddels zijn er iedere week zeven klassen met cursisten die leskrijgen bij Hague Hoppers en hebben de autochtone Hagenaars de dans ook ontdekt. Iedere dinsdagavond swingen ze, als de danslessen zijn afgelopen, in Sociëteit Engels aan de Emmakade. ,,Ik verhuisde naar Den Haag voor mijn werk’’, zegt Florentien Kan (31), natuurkundedocent aan het Haganum. ,,Omdat ik hier graag mensen wilde leren kennen, ging ik lindy hoppen. Nu ben ik verslaafd.’’ De docente draagt een wijde lange ‘fifties’ rok, die uitwaaiert als ze ronddraait op de dansvloer. Er zijn meer lindy hoppers die zich ‘vintage’ hebben aangekleed, maar evenveel dansers dragen gewoon een T-shirt en een spijkerbroek. Of een nette pantalon met een overhemd en een verzorgde grijze coupe want alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.



De swingende muziek van onder anderen Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman en Ella Fitzgerald trekt niet alleen een jong en hip publiek, maar ook zestig-plussers. Marijke Ras (51) staat op dinsdagavond tijdens de lessen en de aansluitende ‘social dance’ achter de bar in Sociëteit Engels, dat tot 2010 de opslagruimte van een verhuisbedrijf was. ,,Het heeft mij echt verbaasd hoe populair het lindy hoppen in korte tijd is geworden. Je ziet hier van alles. Ook vrouwen alleen en die zitten niet bepaald als een muurbloempje aan de kant.’’