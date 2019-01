'Expats hebben recht op korting'

De eerder door het kabinet voorgestelde inperking van die regeling wordt met twee jaar uitgesteld, maar is niet van de baan. Voorzitter Audrey Keukens: ,,Deze regeling is vooral voor onze regio van belang, omdat hier tienduizenden expats werken. Dankzij de vrijstelling kunnen zij in onze steden, met soms torenhoge huizenprijzen, gemakkelijker een betaalbare woning vinden.''



De buitenlandse krachten hebben recht op een fiscaal streepje voor, vindt Keukens: ,,Het is een rechtvaardige korting, want expats betalen mee aan regelingen en voorzieningen waar ze meestal zelf geen gebruik van maken. Deze regeling moet dus blijven. Daarvoor gaan we nog volop lobbyen.''



