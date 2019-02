Experts praten raadsleden bij over leven met natuur in de stad

De gemeenteraad praat vandaag in het stadhuis tijdens een werkbespreking over Haagse natuur. Wethouder Richard de Mos werkt aan een nieuwe nota stadsnatuur en in de aanloop daarnaartoe zijn er daarom vandaag verschillende sprekers. Zo praat onderzoeker Susan Boonman van bureau Bear at Work over 'lastige natuur, samenleven met dieren in de stad'. Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting deelt ideeën over hoe je vlinders en nuttige insecten naar de hofstad kunt lokken.



De Mos schrijft in een brief aan de raad dat hij geniet van de natuur in zijn stad. 'Den Haag is een unieke stad met drie Natura 2000-gebieden, landgoederen en grote parken binnen de stadsgrenzen. Ik kan enorm genieten van deze mooie afwisseling, van een druk Zuiderpark tot de rust in de duinen'.



Den Haag heeft al een Nota Ecologische Verbindingszone, gericht op het verbeteren van de verbindingen tussen groengebieden. De Mos wil breder kijken en een nota maken over de hele stad. Die gaat over verbonden groengebieden, omgaan met plagen en exoten, maar ook over het monitoren van de natuur, educatie en beheer. De nota moet eind dit jaar klaar zijn.



