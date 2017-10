Exploitatie Spuiforum 'wordt wel een ding' vreest Haagse politiek

Voor het zomerreces was het in de wethouderskamer weer eens alarmfase I rond het Spuiforum: cultuurwethouder Joris Wijsmuller (HSP) zou bij de second opinion van de exploitatie stuiten op een fiks tekort, was de vrees. Ingewijden waarschuwen al langer dat een goedkoper gebouw uiteindelijk duurder uitpakt voor de culturele instellingen.



De wethouder is toen opnieuw gaan rekenen en schaven: ,,De cijfers waren gewoon veel te instabiel'', aldus een ingewijde. ,,Het loopt uit de hand'', zei een andere bron.



Daarom kijkt iedereen - coalitie én oppositie - nu met argusogen naar de nieuwe kwartaalrapportage van het Spuiforum. Die komt deze week. Daarin zullen de nieuwste exploitatiecijfers staan. Daarnaast zal ook blijken of er nog aanpassingen zijn doorgevoerd om het complete bouwplan - inclusief de woontorens en het hotel - betaalbaar te houden. Maar, zo voorspelt een coalitieraadslid: ,,Die exploitatie wordt wel een ding.''



Al snel na de presentatie van de plannen in 2015 waarschuwden veel oppositiepartijen voor rode cijfers bij de exploitatie: ,,Het is riskant'', aldus GroenLinks: ,,Je gaat bouwen zonder dat je berekend hebt of het wel te exploiteren valt.'' Vergelijkingen werden gemaakt met muziekcentrum Tivoli in Utrecht. Dat kampte al snel met miljoenentekorten.