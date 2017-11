Exploitatiegat Spuiforum niet structureel gedicht

Miriam Sharon op professionele wijze 'geëxecuteerd': moord uit 1990 bewezen

17:09 Miriam Sharon is volgens de Haagse rechtbank in oktober 1990 op professionele wijze door Daniel E. (53) in haar woning aan de Regentesselaan in Den Haag vermoord. Er was vooraf twijfel of moord wel bewezen kon worden, maar tijdens de uitspraak vrijdag komt de rechter al snel tot die conclusie.