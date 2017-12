Exploitatiegat Spuiforum 'zal niet extreem afwijken'

Een aankoop voor een habbekrats

7 december Het rapport van onderzoeker Robin te Slaa over Joods onroerend goed leidde in december 2016 direct tot heftige reacties. Hoe had de gemeente zich zo hard en kil kunnen opstellen na de oorlog? Joodse organisaties vroegen om een uitgave in boekvorm als 'waarschuwing voor toekomstige generaties'. Dat is vandaag verschenen.