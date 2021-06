Explosie bestelbus vermoedelijk door lekkende gasfles: ‘Blij als we onze buurman weer kunnen omhelzen’

LEES TERUG Busje explodeert in Schevenin­gen: één gewonde, bewoners mogen vanavond terug naar huis

29 juni Een explosie in een bestelbus in de Hoogaarsstraat in Den Haag heeft vanmorgen een ravage veroorzaakt. Het dak en de zijkant van de bestelbus zijn deels door de knal weggeblazen. Twee mensen zijn bij de explosie gewond geraakt, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten hebben de omgeving ruim afgezet. Volg alle ontwikkelingen via ons blog onderaan het artikel.