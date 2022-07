Explosie bij voordeur zorgt voor felle brand in woning aan Rijswijkseplein

De brand ontstond donderdagnacht omstreeks 03.00 uur in de woning aan het Rijswijkseplein. De bewoners van het appartementencomplex werden opgeschrikt door een harde knal, meldt calamiteitensite Regio15 . Al snel daarna bleek dat er ook brand was ontstaan. Zo'n uur later wist de brandweer de brand uit te krijgen.

Enkele bewoners hadden mogelijk rook ingeademd en de ambulancedienst heeft hen ter plaatse gecontroleerd. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand is veel rook vrijgekomen en de schade aan de woning is aanzienlijk. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan. De politie heeft de plek van de brand afgezet en de Forensische Opsporing doet verder onderzoek.