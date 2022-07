Explosie bij voordeur zorgt voor felle brand in woning, onderzoek wijst op brandstichting

updateEen explosie bij een voordeur aan het Rijswijkseplein heeft vannacht gezorgd voor een felle brand in een woning. Na onderzoek van de politie lijkt het te gaan om brandstichting met vuurwerk. De bewoners zijn ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht en hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brand ontstond donderdagnacht omstreeks 03.00 uur in de woning aan het Rijswijkseplein. De bewoners van het appartementencomplex werden opgeschrikt door een harde knal, meldt de politie. Al snel daarna bleek dat er brand was ontstaan. Zo’n uur later wist de brandweer de brand uit te krijgen.

Omdat de brandweer met een extra tankspuitauto ter plaatse moest komen, werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’. De omliggende woningen werden ontruimd. ,,Als er geen gevaar van koolmonoxide meer is kunnen de mensen weer terug naar de woningen, met het advies om de woning goed te blijven ventileren”, meldde de brandweer vrijdagochtend.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen en de schade aan de woning is aanzienlijk. De politie heeft de plek van de brand afgezet en de Forensische Opsporing doet verder onderzoek. ‘De politie komt graag in contact met getuigen die informatie of beelden hebben uit de omgeving die voor het onderzoek relevant kunnen zijn.’

Tweede dag

Het is al de tweede dag op rij dat er een explosie bij een voordeur plaatsvindt. Woensdagavond was het ook al raak op de Goeverneurlaan in Den Haag. Toen werd er een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid, waarbij veel rookontwikkeling ontstond en glasscherven en stukken hout op straat lagen.

Volgens een getuige rende iemand na de knal snel weg. Ambulancepersoneel heeft na de explosie een aantal personen opgevangen en nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de twee explosies.

