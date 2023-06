Explosie bij woning in de Schilderswijk

Drie mensen wonen in schuur en nagelstu­dio in tuin: Steeds vaker meldingen over misstanden in Den Haag

Drie mensen woonden samen in een schuur in de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek. In dezelfde buurt trof de Haagse Pandbrigade donderdagavond bij een handhavingsactie een nagelstudio in een tuin. Soortgelijke meldingen over dit soort misstanden komen steeds vaker binnen bij de gemeente en politie.