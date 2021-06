Explosie in bedrijfsbus Scheveningen vermoedelijk veroorzaakt door lekkende gasfles

Laatste groen nu ook klaar bij Foodpark Harna­schpol­der

29 juni De vier fastfood-restaurants McDonald’s, Happy Italy, De Beren en KFC waren al even gereed, nu is ook de invulling van de groenvoorzieningen rond Foodpark Harnaschpolder klaar. ,, In de afgelopen maanden, terwijl de huurders bezig waren met de afbouw van de paviljoens, is het omliggende terrein met een veelheid aan groen afgerond”, zo laat woordvoerder Jerry Kies van SENS real estate weten.