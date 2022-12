Explosie in bestelbus op Hofzichtlaan in Voorburg

kijk nou es Dochters van Sytske knutselden hele keuken tot in detail na: ‘Aan deze surprise is maanden hard gewerkt’

‘Heerlijk avondje is gekomen’ klonk het gisteren in menige woonkamer. En in sommige gevallen was dat afgelopen weekend al het geval. Zo ook bij Sytske Eissen en haar gezin. Het viertal maakte prachtige surprises. Dochters Tessa en Lisa (beiden 11) samen voor papa en mama en die maakten op hun beurt weer surprises voor de meiden. Voor Sytske werd de hele keuken tot in detail nageknutseld.

