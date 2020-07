Explosie in schuurtje aan de Goeverneurlaan, twee kinderen naar het ziekenhuis gebracht

De explosie ontstond vermoedelijk door een gasfles, de politie onderzoekt of dat daadwerkelijk zo is. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht, hij kreeg glasscherven in zijn gezicht. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er uit voorzorg ook een meisje naar het ziekenhuis gebracht. Zij heeft geen verwondingen, maar wordt in het ziekenhuis wel nagekeken.



Er is veel puin, waaronder glasscherven, vrijgekomen bij de explosie. Twee omliggende portieken zijn ontruimd, bewoners zijn opgevangen in een opgeroepen bus van HTM. Volgens de brandweerwoordvoerder kunnen de bewoners in de loop van de ochtend weer naar huis, als het puin opgeruimd is. Er is veel schade aan de achterzijde van de omliggende woningen aan de Jan ten Brinkstraat en Goeverneurlaan.