Explosies bij autobrand in Voorburg

‘Glazen Hok’: Feestende jongeren zamelen geld in voor speeltuin bij Juliana Kinderzie­ken­huis

21 december 36 uur lang sluiten PIP-coryfeeën Milo Driessen en Boaz Kok zich op in het zelfgebouwde Glazen Hok op het Makambaplein in Den Haag. Zij maken daar non-stop radio en proberen zo om zoveel mogelijk geld in te zamelen om een speeltuin te realiseren voor kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis.