Explosieve groei van topzorg: niets is te gek voor onze geliefde huisdieren

Marcel Molleman is beslist geen watje. Maar als hij zijn golden retriever Gio langzaam in zijn armen voelt indutten in voorbereiding op een narcose, veegt hij toch een traantje weg. ,,Het overvalt me, deze emotie”, zegt hij als Gio op een brancard uit de voorbereidingskamer wordt weggereden door liefdevolle verpleegkundigen. Op weg naar een complexe operatie aan zijn poot.



Orthopedisch chirurg Marcel Reijers, die de operatie gaat doen, heeft Molleman bewust laten blijven bij het gevoelige moment. ,,Dan is de hond rustiger en dat is voor de eigenaar ook geruststellend. Geef Gio maar een dikke kroel”, moedigt hij aan.



,,Met spelen heeft Gio zijn kniebanden gescheurd en daarom is hij nu kreupel”, vertelt Molleman. Of zijn hond deze operatie zou ondergaan is nooit een punt van twijfel geweest. ,,Natuurlijk! Hij is pas 3 jaar. Hij kan toch niet de rest van zijn leven kreupel lopen?!’’ En ja, het is een fikse rekening – ‘Tussen de 2000 en 2200 euro’ - maar Molleman heeft een dierenzorgverzekering en krijgt 80 procent van de kosten terug. ,,Betaal je ook wel 33 euro premie per maand voor en ik heb er twee, dus 66 euro. Maar als ik die verzekering niet had gehad, had ik de operatie zelf betaald.”