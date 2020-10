Explosievendienst heeft verdacht voorwerp in Voorburg veiliggesteld en overgebracht naar NFI

Mijn tuin Tijdens lockdown was tuin van Marieke een ultieme co­vid-bub­bel: ‘We zijn hier zo vaak als we kunnen’

11 oktober Marieke Nederpel kocht vlak voor de corona-uitbraak in maart een verwaarloosd stukje grond bij de Haagse tuinvereniging Leeuwenbergh. De timing kon niet beter. Tijdens de lockdown was haar tuin in wording de ultieme covid-bubbel. ,,We hebben iedere dag keihard gewerkt, het was heerlijk.”