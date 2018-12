Explosievenspecialist naar Rijswijk om illegaal vuurwerk

De 16-jarige verdachte knutselde in zijn slaapkamer met vuurwerk, meldt de politie. Agenten vonden ook nog een kleine hennepkwekerij in zijn slaapkamer. De jongen kweekte de planten in een kleine tent.



In andere woningen in Delft en Rijswijk vonden agenten onder meer fakkels en rookpotten. Zij namen het vuurwerk in beslag, de verdachten krijgen een proces-verbaal aan hun broek.