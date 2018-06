Expo Mushroom Club zet aan tot nadenken

Oppositie woest op college die raad passeert met verkoop En­eco-aandelen

18:59 De Haagse oppositie is woest op wethouder Rachid Guernaoui van Groep de Mos. Die wil niet met de gemeenteraad praten over de verkoop van de Haagse aandelen Eneco. ,,Het gaat over honderden miljoenen.''