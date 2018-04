Expo over plek waar menig Hagenaar liefde van zijn leven ontmoette

Eeuwig Den HaagHet is vijftig jaar geleden dat het Moorse paleis van de Haagsche Dierentuin werd gesloopt. Het was de plek waar al je zintuigen werden gestreeld en menig Hagenaar de liefde van zijn leven ontmoette. Een kleine expo in het provinciehuis eert deze historie.