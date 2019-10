Expositie in Huis van het Boek: Zijn deze boeken Fout of niet?

Oki en Doki bij de negers, Het Kerstjoodje, Kuifje in Afrika en Het Groote Negerboek. Boeken die in de vorige eeuw vaak in grote oplages werden gedrukt en verkocht, maar waar veel mensen nu met een andere blik naar kijken. Deze en andere uitgaven vormen daarom het middelpunt van de tentoonstelling Foute Boeken?

De expositie wordt aanstaande zaterdag geopend in het Huis van het Boek , in het Museum Meermanno in Den Haag. Een deel van de tentoonstelling is gericht op boeken waarin bijvoorbeeld Joden bekeerd worden door christenen, of waarin Afrikanen als heidenen worden afgeschilderd.

Seksisme

Er komen thema’s aan bod als racisme, seksisme en antisemitisme, onderwerpen die nog altijd actueel zijn. Daarnaast worden ook boeken getoond die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog verboden waren, omdat ze als fout waren bestempeld.

De samenstellers van de tentoonstelling proberen de bezoekers er inhoudelijk zoveel mogelijk te bij betrekken. Zo is het de bedoeling om erachter te komen wat de bezoekers vinden als ze bepaalde passages in deze boeken lezen. Valt dit allemaal nog onder de vrijheid van meningsuiting en drukpers, of gaat deze vrijheid in sommige gevallen eigenlijk te ver?

Afgelopen zomer was op festival Lowlands al een voorproefje te zien van Foute Boeken? De opening van de tentoonstelling is zaterdag om 14.00 uur in de centrale bibliotheek van Den Haag. Van 20 oktober tot 1 maart 2020 is de expositie te zien in Museum Meermanno aan de Prinsessegracht 30 in Den Haag.