Expositie over Frans Hoogendoorn in Gemeentemuseum

Vanaf dit weekend is in het Gemeentemuseum in Den Haag een tentoonstelling over Frans Hoogendoorn te zien. De couturier, tot 2013 gevestigd in de Haagse Molenstraat, was onder andere het brein achter de trouwjurk van prinses Anita. Ook ontwierp hij de mantel die koningin Máxima droeg tijdens haar kennismakingstournee.