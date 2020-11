‘Expositie van spotprents over Mohammed, Jezus en de overheid om Haagse leraar te steunen’

Goedkoop effectbejag? Dat is het zeker niet, stelt fractievoorzitter Jan Pronk namens de Haagse liberalen. ,,Nee, we zijn heel serieus. Dit is een zeer noodzakelijke discussie, die we moeten blijven voeren. Wat in Rotterdam gebeurde - een docent die werd bedreigd en moest onderduiken vanwege een cartoon in zijn klas - kan in Den Haag net zo goed. En dus moeten we een krachtig tegengeluid laten horen.”