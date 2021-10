Extinction Rebellion bezet wederom een kruispunt in Den Haag, verkeer moet omrijden

Corona-uit­braak in verzor­gings­huis in het Bezuiden­hout: bewoners in quarantai­ne

11 oktober Bewoners van een woonzorgcentrum voor ouderen in het Bezuidenhout zitten in quarantaine vanwege een uitbraak van corona. Volgens WZH, van wie het huis is, zijn er meer coronabesmettingen geweest in hun centra. ‘Net zoals in de rest van de samenleving.’