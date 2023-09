Extinction Rebellion verwacht 10.000 demonstranten op eerste dag van ‘permanente A12-blokkade’

Na leegloop is Hugo Wentges de sfeermaker bij ADO: ‘Opeens ben je de langstzit­ten­de speler’

Hugo Wentges zag de voorbije maanden veel van zijn teamgenoten bij ADO Den Haag vertrekken. Een ‘rumoerige zomer’, ook voor hem. Maar de 21-jarige doelman, die is opgeroepen voor Jong Oranje, keek zelf nauwelijks naar de uitgang. ,,Voor het elftal dat we nu hebben, had ik van te voren getekend.”