Extinction Rebellion verwacht weer veel BN’ers tijdens klimaatblokkade: ‘Het zijn ook moeders en vaders’

column Eigenlijk wilde Mark Rutte concertpia­nist worden, maar kenners gaven hem het advies dat niet te doen

Een Hagenees regeert het land en dat kun je wel merken ook. Mark maalt niet om status of aanzien. Hij komt bij een belangrijke nachtelijke vergadering aanrijden op Villa Ockenburgh in een auto die gebouwd is in dezelfde periode als dit 17de-eeuwse buitenverblijf. Fietst naar het Catshuis. In het buitenland slaat men steil achterover van deze egalitaire houding. Is nivelleren dan tóch een feestje?