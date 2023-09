Extinction Rebellion zet EHBO’ers bij A12-blokkade vanwege warm weer: ‘Neem water en zonnebrand mee’

Grote gevolgen door gedrag ‘pedohun­ters’: muziekle­raar verliest baan, vuurwerk­bom in zijn huis

Twee Hagenaars waren er in 2020 van overtuigd dat ze goed bezig waren toen ze een video online zetten van een saxofoonleraar die met een 14-jarig meisje zou hebben willen afspreken. De leraar werd in elkaar geslagen en verloor zijn baan. De twee Hagenaars kregen in de rechtbank zelf een werkstraf van 80 uur.