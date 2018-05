Extra aandacht voor Dodenherdenking in Den Haag

OM eist celstraf voor Hagenaar nadat hij iemand sloeg in een moskee

15:19 Het OM eist een celstraf van tien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen een 28-jarige Hagenaar omdat hij in een moskee in Laakkwartier een man geslagen zou hebben. Ook beledigde en bespuugde hij een medewerker van zorgorganisatie Perspectief in Poeldijk.