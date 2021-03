‘Extra geld naar wijk met afvalprobleem is niet eerlijk voor wijken die het wél zelf schoon houden’

Bewoners van Reigerflat zijn junks, ratten en afvalaso’s zat: ‘Dochtertje bijna door mes gespiesd’

2 maart Schimmel, ratten in het plafond, junks in het portiek, afval en zelfs keukenmessen die vanaf de 14de etage naar beneden worden gegooid. Om van de lekkages en tocht nog maar te zwijgen. Een grote groep bewoners van de Reigerflat in Poptahof in Delft zijn de erbarmelijke leefomstandigheden meer dan zat. Voor het eerst ballen ze met elkaar een vuist tegen wooncorporatie Woonbron. ,,De huur moet omlaag tot er groot onderhoud is gepleegd”, eisen ze.