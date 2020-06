Extra lawaai en luchtvervuiling voor bewoners langs de A4: ‘En het is al best heftig’

Ikea Delft wil Rotterdam The Hague Airport helpen aan snelle luchtver­bin­ding

7:02 Dankzij Ikea Delft ziet Rotterdam The Hague Airport grote kansen voor een nieuwe lijndienst naar Scandinavië. Volgens de luchthaven bestaat daar veel belangstelling voor. Vooral personeelsleden van Ikea hebben grote behoefte aan een verbinding met Kopenhagen. Deze stad is de dichtstbijzijnde grote luchthaven voor Ikea’s thuisbasis Älmhult in Zuid-Zweden.