Extra musea, attracties en nieuwe hotels: Den Haag zet in op meer kwaliteitstoeristen uit hele wereld

Column Voor iedere nitwit die een groen en duurzaam idee heeft, klotsen de miljoenen tegen de plinten

6:03 De soap rond het Songfestival duurt voort. Werd in eerste instantie nog gejubeld over een mogelijke deelname van Den Haag als gastheer, al snel bleek dat wij helemaal de kwalificaties niet in huis hebben. Je moet nooit hoger kakken dan je gat staat. Maar redding was nabij: Rotterdam.