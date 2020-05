Extra stress bij jonge mensen door corona: ‘Je voelt het gewicht op je schouders dat er iets mis is’

Het klinkt niet onlogisch: jonge mensen die net van de middelbare school komen en aan een studie of eerste baan gaan beginnen,hebben de meeste stress over de gevolgen van het coronavirus op hun leven en toekomst. Samen met dertigers die bezig zijn een gezin op te bouwen - of niet - maar hoe dan ook bang zijn hun inkomen te verliezen. De veronderstelling dat juist zij nu de meeste spanning hebben, is ook in harde cijfers vastgelegd.