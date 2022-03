Extra subsidie voor Haagse buurthuizen

Bestuur­ster botst tegen lichtmast die bij eerder ongeval was omgereden bij Wassenaar

Op de N14 bij Wassenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto met hoge snelheid tegen een lichtmast in de middenberm aangereden. De mast is hierbij afgebroken en op het wegdek gevallen. Een automobiliste die even later langsreed zag niet dat er een ongeval had plaatsgevonden en kwam op de lichtmast tot stilstand.

6 maart