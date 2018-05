Extra surveillanten moeten ellende in Zuiderpark tegengaan

Gemeente Den Haag zet extra surveillanten in om het Zuiderpark veiliger te maken. De komende maanden lopen meer handhavers in het park rond om vandalisme, overlast en dierenleed tegen te gaan.

Eerder deze maand berichtte de politie dat een dierenbeul de nekken van vier zwanen had omgedraaid. Later werd daar op teruggekomen omdat het niet met zekerheid vastgesteld kon worden. Desondanks is het Zuiderpark de laatste tijd negatief in het nieuws vanwege de grote mate van overlast.

Zo zou het park kampen met een lange reeks aan vernielingen. In februari werd de grote ijsbaan nog vernield en een bijenkolonie verwoest, ook zijn onderkomens van herten gesloopt en werden planten en bloemen verbrand. Vorige week nog werden waterfietsen vernield en kano's gestolen bij het paviljoen. Daarom werd er deze week geopperd voor een burgerwacht.

Nachtelijke patrouille

De politie en de gemeente maakten vrijdag bekend meer te gaan surveilleren in het natuurgebied. Het is de tweede keer deze maand dat het aantal surveillances wordt opgeschroefd. Op 1 mei maakte de gemeente ook al bekend extra controle uit te voeren. Bijkomend is dat er nu ook 's nachts patrouille wordt gelopen. Vanaf deze week is ook een deel van het Snelle Interventie Flexteam van de politie ingezet om dierenleed tegen te gaan.

De wens voor meer controle in de 'groene long' werd door een meerderheid van politieke partijen gedragen. PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres, die Kamervragen stelde naar aanleiding van het dierenleed, is verheugd met het nieuws. ,,Ik hoop dat het de dieren in het Zuiderpark veilig houdt en dat het zo’n succes is dat we dit stadsbreed kunnen invoeren.”