Extra ziekenhuisbedden voor patiënten met griep

Regionale ziekenhuizen zien momenteel beduidend meer grieppatiënten dan in de laatste maanden van 2017. Met name kinderen tot 2 jaar, ouderen en patiënten met andere ziekten zijn vatbaar voor het influenzavirus.



In het Haga leidt de griepepidemie tot grote druk op de bedbezetting, vertelt een woordvoerder. ,,Kinderen en volwassenen worden door een tekort aan bedden soms overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Andersom krijgen we ook patiënten van andere ziekenhuizen die op dat moment overbezet zijn. Dat verandert per dag.”



Een speciaal ‘griepteam’ overlegt in het Haga dag in, dag uit over de bedbezetting en waar eventuele knelpunten zitten. ,,Om alle patiënten adequaat te kunnen helpen, is bovendien intensief overleg met andere (kinder)ziekenhuizen in de regio”, aldus de woordvoerder.

Efficiënt

Spoedeisende Hulparts Geesje van Woerden in het HMC ziet sinds de jaarwisseling ook een toename van het aantal (griep)patiënten. ,,Eind vorig jaar was een epidemie voorspeld door RIVM. Omdat we het op 1 en 2 januari drukker zagen worden, hebben we voorzorgsmaatregelen genomen”, vertelt ze. ,,We hebben extra bedden geplaatst en afdelingen ingericht speciaal voor grieppatiënten. Mensen met hetzelfde griepvirus liggen bij elkaar. Dat werkt efficiënter dan wanneer iedereen apart in een kamertje ligt.”



Het HMC heeft een ‘ziekenhuisbreed team’ in het leven geroepen met onder meer medisch specialisten en organisatorisch managers. Van Woerden: ,,Het team stelt elke dag vragen als ‘hoeveel patiënten zijn opgenomen?’ en ‘hoeveel bedden zijn er nog?’ Zo willen we voorkomen dat we er te laat achter- komen dat we geen plek meer hebben.”

Stroom

Het Delftse Reinier de Graaf bevestigt ook te kampen met drukte. ,,Tot nu toe kunnen we de stroom patiënten die getroffen is door het griepvirus goed aan”, laat een woordvoerder weten. Het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer kon vandaag niet reageren.