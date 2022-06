Extreem hoge huren, wapens en rondtrekkende bendes: grote controle blijkt geen overbodige luxe

Alpenvogel vertoeft steeds vaker tussen hoogbouw van Haagse ministe­ries (want die lijken op bergen)

De zwarte roodstaart komt oorspronkelijk voor in berggebieden, maar wordt steeds vaker in West-Nederland gespot. Niet in parkjes, maar vooral tussen hoge gebouwen. Het mooie gekleurde vogeltje verwart de hoge ministeriegebouwen in Den Haag met bergen.

9 juni