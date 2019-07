Extreme drukte voor Haagse Reddingsbrigade door hittegolf: 250 keer EHBO verleend en 15 drenkelingen gered

Een vergelijking maken met een ‘normale dag’ kan hij niet, doordat volgens hem iedere week, zelfs iedere dag anders is. ,,Maar in perspectief kan je er een nulletje afhalen. We verlenen bijvoorbeeld in een week gemiddeld 20 tot 50 keer EHBO, vorige week 230 keer. Meestal zijn er zo’n 10 tot 20 vermiste kinderen, nu zaten we aan de zeventig. Een reddingsactie doen we maximaal vijf tot tien keer in de week.” En ook dat was afgelopen week een stuk vaker nodig.



Zoals afgelopen vrijdag, toen een vrouw niet meer zelf uit het water wist te komen door de sterke stroming bij het Zuiderhavenhoofd. Omstanders hielpen haar het strand op. De reddingsbrigade besloot daarna over te gaan op extra toezicht bij het Zuiderhavenhoofd en zette een deel van de zee af. Eerder overleden al drie zwemmers. Die kwamen zondagavond 21 juli in de problemen voor de Haagse kust. Alledrie de mannen, een Duitser en twee Polen, overleden.